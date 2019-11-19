توضيح بخصوص تمديد "موسم الرياض" في السعودية

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن تفاصيل قرار تمديد أيام "موسم الرياض" الترفيهي والثقافي في المملكة.

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وقال آل الشيخ في تغريدة له على صفحته في موقع "تويتر" إن التمديد سيشمل فقط بعض المناطق التي تقام فيها الفعاليات.

وأوضح أن الموسم سينتهي في وقته المقرر في 15 ديسمبر، على أن يتم التمديد لخمس مناطق تستضيف جزءا من فعاليات الموسم في نسخته الأولى.

وأشار إلى أن مناطق "ونتر وندرلاند" و"المربع" و"السفاري" و"الثمامة"، ستستمر في تنظيم الفعاليات حتى 18 يناير2020، فيما ستمدد الفعاليات في منطقة "البوليفارد" حتى نهاية مارس المقبل.

وانطلق "موسم الرياض" في 11 أكتوبر الماضي، وضم فعاليات يومية تتضمن عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية، شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.

وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد #موسم_الرياض، و حبيت اوضح لكم:

١- الموسم ينتهي في وقته ١٥ ديسمبر والتمديد لبعض المناطق فقط

٢- مناطق ونتر وندرلاند و المربع و السفاري و الثمامة هي التي سوف تمدد الى ١٨ يناير ٢٠٢٠

٣- يمدد البوليفارد الى نهاية شهر مارس ٢٠٢٠

وتستاهلون اكثر 🙏🏻🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019

ووصل عدد زوار "موسم الرياض" إلى 6.5 مليون زائر، حسبما أعلن آل الشيخ، ويعد هذا الموسم من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن السياح القادمين من الخارج.

وتصل مدته إلى 70 يوما، بدأت في 11 أكتوبر، وتتجاوز عدد فعالياته أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

المصدر: RT