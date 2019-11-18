كشف رئيس هيئة الترفيه الحكومية بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن اسم الفنان الذي تعتبر تذاكر حفلته في الرياض الأغلى ثمنا.

وأشاد آل الشيخ بالفنانة الإماراتية أحلام، مؤكدا أن حفلها المنتظر إقامته اليوم الاثنين ضمن فعاليات "موسم الرياض" بيعت كل تذاكره، وتعتبر الأغلى ثمنا لأي فنان عربي أحيى حفلا في المملكة.

وقال إن حفل أحلام في معرض "أنا عربية" أكبر دليل على أن لدى السعودية قوة شرائية وفرص استثمارية ضخمة، موضحا أن عدد زوار المعرض وصل إلى 20 ألفا، وأن سعر التذكرة وصل إلى 18 ألفا، ويذهب ريعها لأعمال الخير.

ومين قال ماعندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟؟ 🇸🇦🇸🇦

في معرض #أنا_عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة...#موسم_الرياض موووولع 🔥🔥 واحلام اغلا تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي ... وصلت التذكرة ل ١٨ الف وريعها ل اعمال الخير👍 pic.twitter.com/6oIVJDp7NI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2019

في غضون ذلك، أعرب ناشطون سعوديون عن استيائهم من الشركة المنظمة لحفل "أنا عربية" بعد الإعلان عن أسعار التذاكر، متسائلين عن سبب ارتفاعها الباهظ.

واضطرت الشركة المنظمة لخفض سعر التذكرة 50٪ حيث بلغ سعرها 2500 ريال، بعدما كانت قائمة الأسعار مطروحة على 5 فئات تبدأ بالفضي 2500 ريال، والذهبي 5000 ريال، والبلاتيني 7000 ريال، والماسي 10000 ريال، والملكي 15000 ريال.

المصدر: RT