سوريا تسمح للبنانيين باستخدام مطاراتها إلى بيروت بالبطاقة الشخصية

وافقت وزارة الداخلية السورية على السماح للبنانيين المغادرين من مطار دمشق إلى مطار بيروت حصرا، باستخدام البطاقة الشخصية، عوضا عن جواز السفر.

وقالت إدارة الهجرة والجوازات السورية إن هذا الإجراء يأتي "نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها القطر اللبناني الشقيق".

وأوضح مدير الهجرة والجوازات، ناجي النمير، في كتاب وجهه إلى شركة "أجنحة الشام للطيران" (شركة خاصة) أن وزير الداخلية "وافق على السماح للمواطنين اللبنانيين بالمغادرة عن طريق مطار دمشق الدولي إلى مطار بيروت الدولي حصرا، بموجب البطاقة الشخصية".

RT

المصدر: RT