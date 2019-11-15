نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين إداريين أمريكيين تأكيدهم أن مصر قدمت طلبا رسميا للولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 تطلب فيه مقاتلات إف-35.

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وقالت الصحيفة إن مصر طلبت التعاقد لشراء 20 مقاتلة من طراز "إف-35"، حيث وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء عام 2018 بتنفيذ الصفقة لكنه لم يلتزم بوعده.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين المصريين طالبوا مرارا وتكرارا من الولايات المتحدة تنفيذ التزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماع عام 2018، ولكن الرفض المستمر على جميع المستويات في الإدارة الأمريكية دفع مصر للمضي قدما في تنفيذ صفقة شراء مقاتلات "سوخوي-35" الروسية.

وأكدت الصحيفة أن البنتاغون يحظر بيع طائرات F-35 لجميع دول الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل، وكما هو متوقع، سيبقى هذا الحظر ساري المفعول في السنوات القادمة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أكدت أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع "سو-35".

وذكرت الصحيفة أن الوزيرين قالا في تحذير أرسلوه إلى القاهرة، إن "صفقات أسلحة جديدة وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها".

يذكر أن صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أعلنت في 25 أبريل من العام الجاري أن روسيا ومصر وقعتا على عقد لتزويد القاهرة بمقاتلات "سوخوي-35"، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة رسميا.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن مصر ستحصل على أكثر من 20 مقاتلة من طراز "سوخوي-35" مقابل ملياري دولار، حيث دخل العقد حيز التنفيذ، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم نفسها في وقت مبكر من 2020 أو 2021.

المصدر: وكالات