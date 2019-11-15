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مصر تكشف حقيقة بناء أسوار "فولاذية" ضخمة حول العاصمة الإدارية الجديدة

أخبار العالم العربي

مصر تكشف حقيقة بناء أسوار
Reuters
مصر
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، صحة ما تردد بشأن بناء أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية والإسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، يصل ارتفاعها لـ 7 أمتار.

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وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، يوم الجمعة، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لبناء أي أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية أو الإسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن العاصمة الجديدة تعد مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول، وستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال جميع شرائح المجتمع دون أي حواجز أو أسوار.

وذكرت الشركة أن العاصمة الإدارية الجديدة يتم إنشاؤها على مساحة 170 ألف فدان، وبالتالي لا يمكن إنشاء سور يحيط بهذه المساحة الضخمة، مشيرة إلى أنه يتم إنشاء أسوار داخلية فقط حول محطات الكهرباء أو المياه أو الجهات السيادية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: RT

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