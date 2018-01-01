"العاصمة الإدارية الجديدة" في مصر تحذر المواطنين

حذر خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، من عمليات نصب على المواطنين باسم العاصمة الإدارية في حجز بعض الوحدات السكنية.

ووفقا لموقع "المصري اليوم"، فقد حذر الحسيني، خلال حديثه في برنامج تلفزيوني، المواطنين من التعامل مع أي شركات عقارية، للحجز في شقق العاصمة الإدارية الجديدة، منعا للاحتيال، موضحا أن "هناك إعلانات وهمية تنتشر في بعض الشوارع عن شراء عقارات في العاصمة الإدارية".

وقال الحسيني، إن الغرض من تحذير المواطنين هو منع التعامل مع أي شركات عقارية، تدعي امتلاكها أراض بالعاصمة الإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد أعلنت في عام 2015، عن إنشاء مدينة جديدة يمكن أن تحل محل القاهرة كمركز إداري للحكومة. ويقع المشروع، على بعد 45 كيلومترا شرقي العاصمة، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2022، وتقدر كلفته بـ 45 مليار دولار.

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والمدينة الجديدة مصممة لاستيعاب 5 ملايين مواطن على مساحة تصل إلى 270 ميلا مربعا، وجاء في إطار خطة تهدف لتخفيف الضغط عن القاهرة. وتتألف العاصمة الإدارية الجديدة من 21 منطقة سكنية، وفنادق، وحديقة للألعاب ومطار، إضافة لمدارس ومستشفيات ومراكز للتسوق.

وواجهت العاصمة الجديدة انتكاستين في التمويل منذ الإعلان عنها، فقد فشلت اتفاقية مقترحة بقيمة 3 مليارات دولار بين الحكومة المصرية وشركتين صينيتين. كما انهارت اتفاقية أخرى عام 2016 عندما قررت شركة إماراتية الانسحاب من المشروع.

المصدر: وكالات