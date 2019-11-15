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"رويترز": محادثات غير رسمية بين السعودية والحوثيين من أجل هدنة في اليمن

أخبار العالم العربي

Reuters
السعودية
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن السعودية كثفت محادثات غير رسمية مع الحوثيين بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن.

وقالت 3 مصادر إن المحادثات بدأت في أواخر سبتمبر في الأردن، بعد أن عرض الحوثيون وقف إطلاق الصواريخ والهجمات بطائرات مسيرة على مدن سعودية إذا أنهى التحالف الذي تقوده الرياض ضرباته الجوية على اليمن.

وأكد مصدر رابع أن "المحادثات بشأن استكمال الاتفاق الأمني تتحرك بسرعة كبيرة الآن عبر عدة قنوات"، لكن  لدى الرياض مخاوف بشأن حدودها.

وصرح مسؤول سعودي قائلا: "لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ 2016.. ونواصل هذه الاتصالات لإقرار السلام في اليمن".

من جهته، أشار مسؤول من الحوثيين طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الجماعة تبحث وقف إطلاق نار موسع مع الرياض، مضيفا "أن صبرهم يوشك على النفاد".

كما بين دبلوماسي غربي لم تكشف الوكالة البريطانية عن هويته، أن "الرياض تريد في نهاية الأمر صياغة اتفاق مع الحوثيين إلى جانب الاتفاق مع الجنوبيين لحشد الزخم للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب".

المصدر: رويترز

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