إسرائيل تعلن انتهاء عملية "الحزام الأسود" في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، انتهاء عملية "الحزام الأسود " ضد الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

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وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات قيادة الجبهة الداخلية ليوم الخميس الساعة 7:00 صباحا، تفيد بعودة المواطنين إلى الحياة الروتينية في غلاف غزة بعد تقييم الوضع بين السلطات المحلية والمكاتب الحكومية.

وأشارت التعليمات إلى أنه تمت إزالة جميع القيود في باقي المناطق الإسرائيلية.

وقال أفخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "خطة الحزام الأسود لاستهداف كبير قادة الجهاد الإسلامي انتهت، حيث تمكن الجيش الإسرائيلي خلال يومين من تحقيق كامل أهدافه، ووجه ضربة مؤلمة لمنظمة الجهاد الإسلامي".

وأضاف أدرعي أنه "تم توجيه ضربة ملموسة لمنظومة القيادة والسيطرة للجهاد الإسلامي، بدأت باستهداف القيادي بهاء أبو العطا الذي كان مسؤولا عن معظم عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من غزة في الأشهر الأخيرة".

وأعلن أدرعي أن الجيش الإسرائيلي "استهدف نحو 25 مخربا معظمهم من الجهاد الإسلامي، ينشطون في خلايا مطلقي القذائف الصاروخية، كما استهدف عشرات البنيات التحتية الإرهابية ومجمعات عسكرية فوق وتحت الأرض وأيضا مواقع بحرية للجهاد الإسلامي".

ولفت أدرعي إلى أن "الجيش الإسرائيلي اعتمد خلال الهجمات التي تم تنفيذها بشكل جراحي، على قدرات استخبارية وعملياتية شكلت ضربة لقدرات مركزية للجهاد الإسلامي، بما فيها مستودعات لإنتاج الأسلحة ومخازن الأسلحة ومجمعات عسكرية وتدريبية وقوارب للقوة البحرية وفتحات الأنفاق وغرف عمليات وغيرها".

وشدد أدرعي على أن "الجيش الإسرائيلي يبقى في حالة التأهب والاستعداد لمواجهة سيناريوهات متنوعة ومستعد لحالات دفاعية وهجومية وفق الحاجة".

وكانت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة، بدأ فجر اليوم الخميس، برعاية مصرية.

المصدر: RT