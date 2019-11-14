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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 34 قتيلا و111 جريحا

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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 34 قتيلا و111 جريحا
Reuters
الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة -13/11/2019
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ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت الثلاثاء الماضي إلى 34 قتيلا (بينهم 6 أطفال وثلاثة سيدات) وإصابة 111 مواطنا بجراح مختلفة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

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وقالت وزارة الصحة في غزة إن ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا يعود لعائلة السواركة بدير البلح فجر اليوم الخميس (قبيل وقف إطلاق النار) وصل إلى 8 قتلى وإصابة أكثر من 12 آخرين، بعد انتشال جثماني طفلين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم قالت مصادر مصرية مسؤولة إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ فجر الخميس برعاية مصرية.

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن هذه المصادر المطلعة، أن"اتفاق وقف إطلاق النار يأتي نتيجة لجهود مصر وأيدته الفصائل الفلسطينية بما في ذلك الجهاد الإسلامي".

المصدر: وكالات 

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