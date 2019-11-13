مراسلنا: سرايا القدس تستهدف تل أبيب وجبال القدس برشقة من صواريخ البراق

أطلقت الفصائل الفلسطينية عددا كبيرا من الصواريخ "دفعة واحدة"، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة ورحوفوت وكريات ملاخي جنوب تل أبيب ومنطقة جبال القدس.

وقال مراسلنا في قطاع غزة إن "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" استهدفت تل أبيب والقدس برشقة من صواريخ "البراق".

وقد شن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق غارة على موقع لفصائل المقاومة الفلسطينية شرقي مدينة خانيونس، وستهداف في منطقة القرارة شرقي المدينة منزلا بصاروخ استطلاع، قبل تدميره بالكامل.

المصدر: RT