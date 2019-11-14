قيادي حوثي: ترتيبات غريفيث لجولة جديدة من التفاوض لا ترتقي للمستوى المطلوب

علق القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، على تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لعقد جولة مفاوضات جديدة بين الجماعة والحكومة لإحلال السلام في اليمن.

إقرأ المزيد

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس "اللجنة الثورية العليا" لجماعة "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن "الترتيبات لا ترتقي إلى مستوى التفاوض"​​​، مشيرا إلى أن "محاولات غريفيث لعقد جولة جديدة لم تفلح في نتيجة حتى اليوم".

ولفت الحوثي إلى أن "المبعوث الأممي لن يحصل على نتيجة لوقف العدوان أو فك الحصار أو الحظر، مع عدم وجود دول التحالف على الطاولة".

الترتيبات لاترتقي إلى مستوى التفاوض



فغريفت مثلا يرتب لجولةجديدة منذ فترة ولن يفلح حتى اليوم

ولن يحصل على نتيجة لوقف العدوان أو فك الحصار أو الحظر مع عدم وجود دول التحالف على الطاولة

ان عدم إدراك جدليةالتفكير لتغير الواقع وتغير النتائج للمبعوث يؤكد أن تحرك مارتن يمضي نحو محلك سر — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 13 ноября 2019 г.

المصدر: وكالات