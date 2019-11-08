أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن، متمنيا أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع.

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وأشار خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى أن الاتفاق بين أبناء الشعب اليمني سيؤدي إلى التوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة تجاهها.

من جهته، هنأ المبعوث الأممي، ولي العهد على نجاح جهود المملكة في التوصل إلى توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وشهدت السعودية، الثلاثاء الماضي، التوقيع على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده، على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

المصدر: واس