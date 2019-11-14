نائب تونسي في أول جلسة برلمانية: وجدت في البرلمان كل شيء إلا الوطن ونفسي

أعرب عضو البرلمان التونسي، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، الصافي سعيد، في أول جلسة برلمانية، عن خيبة أمله وشعوره بالإحباط، قائلا: "وجدت في البرلمان كل شيء إلا الوطن ونفسي".

واعتبر الصافي سعيد، وهو صحفي وروائي تونسي، أن جلسة افتتاح البرلمان الجديد هي "الفصل الأول من المسرحية"، حيث حضرها "ممتلئا بالأمل" وغادرها "ممتلئا بالإحباط والألم".

وقال سعيد في نص نشره على صفحته فى "فيسبوك": "فكّرت وأنا عائد ما إذا كنت قادرا على التآلف مع النفاق والفرح المُبتذل، أو عليّ أن أنسحب كي أصنع معنى لحياتي خارج هذا المربّع المليئ بالرياء والتملّق والنكران".

وانتقد حتى مبنى البرلمان الذي رأى فيه "كل شيء قديم وآيل للسقوط، من الكراسي إلى أبواب بيوت الراحة إلى الجمهورية!"

وأضاف: "قد أكون أخطأت الطريق.. حينما فكرت في البرلمان والدولة"، حيث "وجدت كل شيء في البرلمان إلا الوطن ونفسي".

وانطلقت صباح أمس الأربعاء الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي المنتخب الذي ستتواصل مدته 5 سنوات.

وانتُخب رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، راشد الغنوشي، رئيسا للبرلمان بـ 123 صوتا من أصل 217، بعد دعم حركة "قلب تونس" له.

وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها الغنوشي منصبا رسميا منذ عودته إلى تونس (بعد سقوط نظام الرئيس الراحل بن علي) من منفاه الذي استمر لأكثر من عقدين.

المصدر: وكالات