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البرلمان التونسي ينتخب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له

أخبار العالم العربي

البرلمان التونسي ينتخب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له
AFP FETHI BELAID
راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي
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أسفرت عملية فرز الأصوات في مجلس نواب الشعب في تونس، عن انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، عقب حصوله على 123 صوتا.

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وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 207 أصوات، ولم تسجل أي ورقة ملغاة، مع تسجيل 10 ورقات بيضاء.

وجاءت نتيجة فرز الأصوات كالتالي:

راشد الغنوشي: 123 صوتا

غازي الشواشي: 45 صوتا

مروان فلفال: 18 صوتا

عبير موسي: 21 صوتا

وقرر مجلس شورى "حركة النهضة" التونسية، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، والتمسك بتعيين رئيس الحكومة من داخلها.

ونقل موقع "موزاييك إف إم" عن رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني تأكيده "تمسك النهضة بحقها في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخلها، إلى جانب ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان".

المصدر: وكالات

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