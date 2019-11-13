الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها في نجران
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية مقتل أحد جنودها المشاركين في عمليات القوات التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية في منطقة نجران السعودية على الحدود مع اليمن.
وأوضحت القيادة العامة للجيش الإماراتي في بيان اليوم الأربعاء، أن "القتيل هو العريف/1 طارق حسين حسن البلوشي، وأنه قتل خلال أداء واجبه الوطني في نجران، حيث شارك في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" اللتين يشنهما تحالف دعم الشرعية في اليمن".
المصدر: وام
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