اعتقلت السلطات السودانية، العميد يوسف عبدالفتاح الشهير بـ"رامبو"، أحد قادة الانقلاب العسكري الذي استولى بموجبه الرئيس المعزول عمر البشير على السلطة عام 1989.

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وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "اعتقال عبدالفتاح جاء نتيجة لبلاغات قدمتها ضده وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، تتعلق بتهم فساد مالي في مشروع المدينة الرياضية السودانية".

وقدمت البلوشي، البلاغات ضد العميد "رامبو" بحكم توليه منصب وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم في وقت سابق، حيث خضع مشروع المدينة الرياضية لسلطاته.

من جهتها، أعلنت وزيرة الشباب والرياضة في السودان، ولاء البوشي، فتح ملف مشروع المدينة الرياضية بالخرطوم الذي بدأ العمل فيه منذ 27 عاما، ولم يكتمل حتى الآن بسبب الفساد المالي والإداري.

وبحسب تقارير لجنة التحقيق الخاصة، التي عرضت أمام البرلمان السوداني خلال السنوات الماضية، فقد خصص مليار جنيه عام 1992 لتشييد المدينة الرياضية على مساحة ما يقارب المليون ونصف المليون متر مربع، لكنها تقلصت بسبب التعديات إلى 406 آلاف متر مربع.

وأصدر النائب العام السوداني تاج السر الحبر، خلال الأسبوع الماضي، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في انقلاب عام 1989، والذي أوصل البشير إلى السلطة.

المصدر: وكالات