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مصادر إعلامية سودانية: وزيرة الرياضة تغلق حسابها على "الفيسبوك"

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مصادر إعلامية سودانية: وزيرة الرياضة تغلق حسابها على
AFP Ebrahim HAMID
وزيرة الشباب والرياضة في السودان ولاء البوشي
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أكدت مصادر إعلامية محلية في السودان، أن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي أغلقت حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" خشية اختراقه من قبل أنصار الداعية السوداني عبد الحي يوسف.

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وقالت الوزيرة السودانية تعليقا على الخطوة، إن "إغلاق الحساب جاء تحسبا لأي اختراق بواسطة مجموعة عبد الحي يوسف"، وذلك عقب تدوينها بلاغا ضده لاتهامها بالردة الأسبوع الماضي.

واحتدم الخلاف بين الوزيرة والداعية عقب انتقاده إطلاق الوزيرة دوري لكرة القدم النسائية في السودان.

وتجمع العشرات من أنصار الداعية السوداني خارج مسجده بحي جبرة جنوب العاصمة الخرطوم مرددين هتافات داعمة له.

وانطلق أول دوري لكرة القدم النسائية في السودان نهاية سبتمبر الماضي، بمباراة بين فريقين في الخرطوم حضرتها وزيرة الشباب والرياضة ومئات المشجعين والدبلوماسيين. 
المصدر: وكالات

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