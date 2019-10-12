أكدت مصادر إعلامية محلية في السودان، أن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي أغلقت حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" خشية اختراقه من قبل أنصار الداعية السوداني عبد الحي يوسف.

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وقالت الوزيرة السودانية تعليقا على الخطوة، إن "إغلاق الحساب جاء تحسبا لأي اختراق بواسطة مجموعة عبد الحي يوسف"، وذلك عقب تدوينها بلاغا ضده لاتهامها بالردة الأسبوع الماضي.

واحتدم الخلاف بين الوزيرة والداعية عقب انتقاده إطلاق الوزيرة دوري لكرة القدم النسائية في السودان.

اعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د. حمدوك تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي في قضيتها التي رفعتها للمحكمة، مبينا أن الهجوم على الوزيرة تم بسبب سياستها والتي تعبر عن سياسة الحكومة ووجه وزير العدل بمتابعة القضية#السودان_الحكم_المدني#تنظيف_مفاصل_الدولهpic.twitter.com/OiDNNJMqJt — abubaker elamin (@abubakerelamin1) October 9, 2019

وتجمع العشرات من أنصار الداعية السوداني خارج مسجده بحي جبرة جنوب العاصمة الخرطوم مرددين هتافات داعمة له.

وانطلق أول دوري لكرة القدم النسائية في السودان نهاية سبتمبر الماضي، بمباراة بين فريقين في الخرطوم حضرتها وزيرة الشباب والرياضة ومئات المشجعين والدبلوماسيين.

المصدر: وكالات