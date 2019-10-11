السودان.. تجمع لمؤيدي رجل دين معارض لكرة القدم النسائية

تجمع عشرات المواطنين السودانيين من مؤيدي رجل الدين المتشدد عبد الحي يوسف، الذي انتقد وزيرة الرياضة الجديدة ولاء عصام لدعمها أول دوري لكرة القدم النسائية في البلاد.

وتجمع أنصار يوسف خارج مسجده بحي جبرة جنوب العاصمة الخرطوم مرددين هتافات داعمة، وهتف بعضهم "نبايعك نحن مسلمو السودان ونحن أهل الشريعة وأهل السنه أميرا للمؤمنين"، و"قادمون قادمون نحن المسلمون".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن يوسف على صلة بتنظيم "القاعدة"، وأنه مول ودرب مقاتلين من تنظيم "داعش"، في ليبيا، وهي تهم ينفيها.

وواجهت كرة القدم النسائية في البلاد صعوبات كبيرة منذ اعتماد الشريعة الإسلامية عام 1983 قبل 6 سنوات على تولي الرئيس السابق عمر البشير الحكم إثر انقلاب عسكري.

وانطلق أول دوري لكرة القدم النسائية في السودان نهاية سبتمبر الماضي، بمباراة بين فريقين في الخرطوم حضرتها وزيرة الشباب والرياضة ومئات المشجعين والدبلوماسيين من المدرجات.

إقرأ المزيد

وقالت وزيرة الرياضة: "سنعطي اهتماما خاصا للرياضة النسوية عموما وكرة القدم بصورة أخص، هذا يوم تاريخي ليس للرياضة فحسب بل لكل السودان".

من جهته، وجه يوسف، انتقاداته للوزيرة، وادعى أن "الإسلام يحرم الكرة النسائية".

المصدر: أ ف ب