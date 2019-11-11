أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر، أن بلاده اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطي العالمي بالشبكة، والذي يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة.

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وأشار الوزير في تصريحات لجريدة "اليوم السابع"، إلى أنه بات لدى مصر احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 20 ألف ميغاواط، موضحا أن الكهرباء في مصر حاليا على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ 54 ألف ميغاواط، مؤكدا أن القدرة الإسمية لهذه القدرات تبلغ 46 ألف ميغاواط متاحة على الشبكة يوميا.

وأضاف الوزير المصري أن هذا الاحتياطي يزيد يوما بعد يوم بعد التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع قبرص والسعودية والسودان ودول الخليج، مشيرا إلى أن هذا الكم من الاحتياطي اليومي يشجع على الاستثمار في مصر.

المصدر: اليوم السابع