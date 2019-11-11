 
مباشر

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطي العالمي في الكهرباء

أخبار العالم العربي

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطي العالمي في الكهرباء
Reuters
الكهرباء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpcp

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر، أن بلاده اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطي العالمي بالشبكة، والذي يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة.

إقرأ المزيد
مصر.. الإعلان عن زيادة قدرها 14.9% على أسعار الكهرباء (صور)
مصر.. الإعلان عن زيادة قدرها 14.9% على أسعار الكهرباء (صور)

وأشار الوزير في تصريحات لجريدة "اليوم السابع"، إلى أنه بات لدى مصر  احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 20 ألف ميغاواط، موضحا أن الكهرباء في مصر حاليا على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ 54 ألف ميغاواط، مؤكدا أن القدرة الإسمية لهذه القدرات تبلغ 46 ألف ميغاواط متاحة على الشبكة يوميا.

وأضاف الوزير المصري أن هذا الاحتياطي يزيد يوما بعد يوم بعد التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع قبرص والسعودية والسودان ودول الخليج، مشيرا إلى أن هذا الكم من الاحتياطي اليومي يشجع على الاستثمار في مصر.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملك الأردن يصل إلى الباقورة بعد استعادتها من إسرائيل ويصلي على أرضها