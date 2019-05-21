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مصر.. الإعلان عن زيادة قدرها 14.9% على أسعار الكهرباء (صور)

مال وأعمال

مصر.. الإعلان عن زيادة قدرها 14.9% على أسعار الكهرباء (صور)
AFP
الكهرباء
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أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمد شاكر، عن زيادة في أسعار شرائح الكهرباء في البلاد بنسبة 14.9%.

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وأوضح الوزير المصري أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارا من شهر يوليو 2019 على فاتورة الاستهلاك.

يذكر أن مصر تقوم بخطة لترشيد دعم الكهرباء منذ عام 2015، وكان من المخطط أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلواط.

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار خلال 2017، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتمديد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، ليتم رفع الدعم بشكل كامل في يوليو 2021.

المصدر: وكالات

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