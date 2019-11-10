خفر السواحل اليمني يحبط تهريب مواد لصناعة المتفجرات

أحبطت قوات خفر السواحل اليمنية عملية لتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات والألغام، كانت بطريقها للحوثيين، حسب الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة المشتركة.

ونقل مراسلنا عن دائرة الإعلام العسكري: "تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية في البحر الأحمر من ضبط شحنة من السماد المحتوي على 46% من مادة اليوريا" الذي يدخل في صناعة الألغام والمتفجرات.

وأضاف الإعلام العسكري أن الشحنة تزن 100 طن وكانت في طريقها إلى المقاتلين الحوثيين على متن مركب بحري متوسط، يقوده يمنيون تحت علم دولة إفريقية.

ولفت الإعلام إلى أن هذه العملية كشفت عن شبكات تهريب متعددة تستخدمها جماعة أنصار الله "لتهريب الأسلحة ومواد تصنيع المتفجرات وأشياء أخرى".

وأكد أن عملية المراقبة والمتابعة والضبط للمركب والشحنة والمهربين استغرقت أكثر من 15 ساعة، بدأت بالمراقبة من الثالثة بعد منتصف الليل ثم المتابعة والضبط واقتياد المركب إلى ميناء المخا عند الخامسة عصرا، وأن معظم تفاصيل العملية تم توثيقها بالصوت والصورة، وسيتم توزيع مادة توثيقية كاملة للعملية في وقت لاحق.

المصدر: RT