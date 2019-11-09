مفتي لبنان يدعو المسؤولين إلى الاستجابة لمطالب المحتجين

دعا مفتي لبنان عبد اللطيف دريان، مسؤولي البلاد إلى الاستجابة لمطالب المحتجين من خلال تشكيل حكومة إنقاذ "دون تلكؤ" من أصحاب الكفاءة والاختصاص.

وقال دريان في كلمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي: "آن الأوان للاستجابة لمطالب الشعب وإرادته الوطنية الحرة، العابرة للطوائف والأحزاب، والمناطق، بعدما استطاع الحراك الشعبي أن يوحد اللبنانيين على الطريق الصحيح، وأن يجمعهم في ساحة واحدة".

وأكد ضرورة التنفيذ العاجل للورقة الإصلاحية "التي أعدها الرئيس الحريري، لمعالجة مشاكل البلاد، والخروج من النفق المظلم، إلى فضاء الإصلاح المرتجى، ولتحقيق آمال اللبنانيين، ببناء دولة حق، وقانون وعدالة.

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وأضاف: "أعطانا شباب وشابات لبنان أمثولة رائعة في الوطنية وحرية الضمير، اجتمعوا على كلمة حق واحدة ، حق الإنسان في حياة كريمة، بعدما أذلهم الفقر والظلم والقهر ومرارة العيش بحيث لم يعودوا أحرارا ولا أصحاب رأي، ولا مواطنين ترعاهم دولة حق وقانون، بحيث باتوا أتباعا وأزلاما تقاذفهم صراعات ونزاعات، وتتحكم فيهم الطائفية والمذهبية والمناطقية".

وأعرب عن اعتقاده في أن "بناء الدولة، دولة الحق والقانون الدولة القوية والعادلة، التي تساوي بين الجميع، وتؤاخي بين الجميع، تحتاج إلى مصلحين وأصحاب اختصاص وكفاءة، وقادة متبصرين، يضعون مصلحة الناس فوق مصالحهم الخاصة ، ومصالح البلاد العليا ، والمصلحة العامة فوق طموحاتهم الشخصية".

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام