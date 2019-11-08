العراق.. 23 قتيلا وأكثر من ألف مصاب حصيلة خمسة أيام من الاحتجاجات
Reuters
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ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق، إلى 23 محتجا خلال الأيام الخمسة الماضية.
وكشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، عن مقتل 23 محتجا وإصابة 1077 آخرين بجروح مختلفة.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، أن "المصابين من المحتجين والقوات الأمنية العراقية، وغادر أغلبهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج".
وأضافت أنه تم "إطلاق سراح 201 متظاهر، منهم 170 في بغداد وكربلاء والبصرة وذي قار".
وأشارت إلى أن هذه "الحصيلة كانت للفترة من الثالث حتى السابع من نوفمبر الحالي".
المصدر: RT
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