نشطاء: الجيش التركي يقصف مواقع الوحدات الكردية بشمال سوريا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن القوات التركية قصفت مواقع للوحدات الكردية بشمال سوريا.

وقال "المرصد" إن القوات التركية المتمركزة شمالي حلب استهدفت قرية مرعناز التابعة لناحية شرا بمنطقة عفرين بصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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وأضاف "المرصد" أنه رصد اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين القوات الكردية من جهة والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور كفرخاشر جنوبي مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن اليوم الخميس، أن العملية العسكرية التركية بشمال سوريا مستمرة، واتهم الوحدات الكردية بأنها لم تنسحب بالكامل من المناطق الحدودية في خرق للتفاهمات التركية – الأمريكية والتركية – الروسية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان