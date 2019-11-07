اليمن.. تدمير جزئي لمستشفى تديره "أطباء بلا حدود" في المخا جراء هجوم جوي

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" عن تعرض مستشفى تديره في مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز اليمنية، لتدمير جزئي جراء قصف يتهم الجيش اليمني جماعة "أنصار الله" الحوثية بتنفيذه الأربعاء.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن المستشفى تضرر جراء انفجارات وحريق نتج عن الهجوم الذي استهدف مباني مجاورة للمستشفى.

وحددت "أطباء بلا حدود" حجم الدمار بالقول "احترقت الصيدلية بالكامل وتدمر مبنى المكاتب، غير أنه لم يكشف بعد عن الأضرار التي طالت مباني أخرى مثل المبنى الذي يحتوي على مولد الكهرباء​​​. بالإضافة إلى ذلك، تحطم زجاج جميع منافذ المستشفى من قوة الانفجارات".

وقالت مديرة مشاريع "أطباء بلا حدود" في اليمن، كارولين سيغين،: "لا شك في أن الحظ هو الذي سلم مرضانا وفريق العاملين من التأذي نتيجة الهجوم. كان من المرجح أن تتخذ الأمور منحى آخر وتمسي مجزرة".

وتابعت: "نظرا لتوقف العمل في الوقت الحالي في المستشفى، يجد سكان المنطقة أنفسهم من دون الرعاية التي يحتاجون إليها بشكل كبير والتي من شأنها أن تنقذ حياتهم في كثير من الأحيان".

وأكدت المنظمة أن لا أحد من 30 مريضا و35 عاملا كانوا يتواجدون في المستشفى لحظة الهجوم، أصيب بأذى وتم إجلاؤهم على وجه السرعة من المبنى واستطاع معظم المرضى الخروج من المنطقة بمفردهم.

وأضافت أن فرقها عملت على نقل المرضى الذين كانوا في حالة حرجة إلى مستشفى آخر في المخا، من بينهم رضيعان حديثا الولادة.

وعلقت "أطباء بلا حدود" أنشطتها الطبية في المستشفى إثر الهجوم، لافتة إلى أنها ستنقل بعض أفراد الطاقم الطبي إلى مدينة عدن.

وقالت إنها "كانت قد شاركت إحداثيات المستشفى مع كل الأطراف المتحاربة والسلطات المعنية، فضلا عن أن جميع الأطراف المتحاربة في المنطقة على علم بموقع المستشفى منذ افتتاحه في العام 2018".

واستقبل مستشفى المخا منذ بداية العام الجاري 1.787 مريضا وأجرى العاملون فيه 2.476 عملية جراحية، منها 201 عملية ولادة قيصرية.

المصدر: سبوتنيك