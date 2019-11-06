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مراسلنا: مقتل 3 عسكريين جزائريين خلال عملية أمنية في تيبازة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل 3 عسكريين جزائريين خلال عملية أمنية في تيبازة
AFP FAROUK BATICHE
صورة من الأرشيف
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أفاد مراسلنا بأن ثلاثة عسكريين جزائريين قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح في عملية تمشيط بمحافظة تيبازة غربي الجزائر العاصمة.

وأطلق الجيش الجزائري، منذ 3 نوفمبر الجاري، عملية أمنية في منطقة جبل الرياشة ببلدية الداموس في ولاية تيبازة.

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وأعلن الجيش عن تصفية مسلحين اثنين، صباح اليوم الأربعاء، ومصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهما. وارتفعت حصيلة العملية إلى 3 مسلحين تم القضاء عليهم منذ بدايتها.

ولا تزال العملية الأمنية في محافظة تيبازة مستمرة.

المصدر: RT

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