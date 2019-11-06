مراسلنا: مقتل 3 عسكريين جزائريين خلال عملية أمنية في تيبازة
AFP FAROUK BATICHE
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أفاد مراسلنا بأن ثلاثة عسكريين جزائريين قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح في عملية تمشيط بمحافظة تيبازة غربي الجزائر العاصمة.
وأطلق الجيش الجزائري، منذ 3 نوفمبر الجاري، عملية أمنية في منطقة جبل الرياشة ببلدية الداموس في ولاية تيبازة.
وأعلن الجيش عن تصفية مسلحين اثنين، صباح اليوم الأربعاء، ومصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهما. وارتفعت حصيلة العملية إلى 3 مسلحين تم القضاء عليهم منذ بدايتها.
ولا تزال العملية الأمنية في محافظة تيبازة مستمرة.
المصدر: RT
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