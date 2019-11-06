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موسكو ترد على خطط واشنطن بخصوص النفط السوري

أخبار العالم العربي

موسكو ترد على خطط واشنطن بخصوص النفط السوري
Reuters
منشأة نفطية سورية
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تعليقا على خطط واشنطن توسيع وجودها العسكري لحماية حقول النفط في سوريا، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن المناطق النفطية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية.

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وكالة: ترامب وافق على توسيع المهمة العسكرية لحماية النفط شمال شرقي سوريا
وكالة: ترامب وافق على توسيع المهمة العسكرية لحماية النفط شمال شرقي سوريا

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن روسيا لا تنوي التعاون مع الولايات المتحدة حول مسألة تأمين مناطق إنتاج النفط في شمال سوريا.

وأكد فيرشينين أن النفط هو ملك للشعب السوري بأكمله، مضيفا: "نحن مقتنعون بأن الشعب السوري هو الذي يجب أن يدير موارده الطبيعية، بما في ذلك النفط".

وتأتي هذه التصريحات ردا على تقارير إعلامية أمريكية كشفت أن الرئيس دونالد ترامب وافق على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط بشمال شرقي سوريا.

وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه يعتزم إبقاء جزء من القوات الأمريكية في سوريا لحماية حقول النفط شرق البلاد من سيطرة "داعش".

المصدر: وكالات

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