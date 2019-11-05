بعد 20 يوما من الاحتجاجات.. الجيش اللبناني يتحرك على نطاق واسع

أفاد مراسلنا في لبنان، الثلاثاء، أن الجيش اللبناني ينفذ عملية واسعة لإعادة فتح الطرقات في جميع محافظات البلاد.

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وعمد الجيش اللبناني إلى تفريق المحتجين أمام شركة مياه طرابلس، كما أوقف عددا من المحتجين خلال عملية فتح الطرق.

وأزال الجيش اللبناني خيم الاعتصام من ساحة ايليا في مدينة صيدا جنوب البلاد، كما أزال خيم الاعتصام في ساحة ساسين- الأشرفية في بيروت.

وعمل المحتجون منذ صباح اليوم الباكر على قطع كل الطرقات الرئيسة في البلاد، وذلك في اليوم العشرين من الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح لبنان اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأفادت مصادر أمنية لـ RT بأن الجيش سيتخذ الاجراءات اللازمة على الطرقات لتسهيل حركة المواطنين.

وكان الجيش اللبناني أصدر في 30 أكتوبر الماضي بيانا طالب فيه المتظاهرين بالمبادرة إلى فتح الطرق التي يقطعونها، لإعادة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا احترامه حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.

وكان المراسل لفت إلى أن المحتجين قطعوا عددا من الطرق المؤدية إلى العاصمة بيروت، كما قطعوا الطرق الحيوية في محافظات البقاع والجنوب والشمال.

كذلك، أقدم المحتجون على قطع طريق ضهر البيدر الدولي الذي يربط لبنان بسوريا في عدة نقاط.

في غضون ذلك، تأجلت جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، في وقت دعت مجموعات الحراك الشعبي للاعتصام عند مدخل مجلس النواب مساء اليوم.

يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري كان تقدم باستقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي، بعد أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت لبنان، اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وينتظر اللبنانيون انطلاق استشارات نيابية تفضي إلى تكليف رئيس جديد للوزراء، وتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: RT