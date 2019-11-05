محتجو لبنان يقطعون كل الطرقات الرئيسية ودعوات للاعتصام أمام البرلمان

أفاد مرسل RT في بيروت، اليوم الثلاثاء، بأن المحتجين أقدموا منذ الصباح على قطع معظم الطرقات الرئيسية في البلاد، وسط دعوات إلى الاعتصام مساء أمام المجلس النيابي.

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وأكد المراسل أن المحتجين قطعوا عددا من الطرق المؤدية إلى العاصمة بيروت بيروت، كما قطعوا الطرق الحيوية في محافظات البقاع والجنوب والشمال.

كذلك، أقدم المحتجون على قطع طريق ضهر البيدر الدولي الذي يربط لبنان بسوريا في عدة نقاط.

من جهة أخرى، ذكر مراسلنا أن المحتجين ينظمون تظاهرة أمام مبنى فرع مصرف لبنان في مدينة النبطية جنوب لبنان.

في غضون ذلك، تأجلت جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، في وقت دعت مجموعات الحراك الشعبي للاعتصام عند مدخل مجلس النواب مساء اليوم.

يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري كان تقدم باستقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي، بعد أسبوعين على الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت لبنان، اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وينتظر اللبنانيون انطلاق استشارات نيابية تفضي إلى تكليف رئيس جديد للوزراء، وتعيين حكومة جديدة.

المصدر: RT