أعلنت السلطات السعودية عن إلقاء القبض على مواطن سوري مقيم في المملكة ومتهم بتعنيف طفله، في رد على مطالبات ناشطين سعوديين إثر انتشار شريط فيديو يوثق آثار الضرب على الطفل.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، اليوم الاثنين، إن الوزارة توصلت بالتنسيق مع الجهات الأمنية إلى مسكن الطفل السوري المعنف، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول متحدثا عن تعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده، وبدت عليه آثار تعنيف إثر تعرضه للضرب.

وأوضح أبا الخيل أن الوزارة "باشرت قضية الطفل المعنف للاطمئنان عليه والتأكد من رعايته، إذ قبضت الجهات الأمنية على المعنف، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، في حين تم توجيه الطفل للمستشفى للكشف عليه والاطمئنان على حالته".

وسبق أن وجهت النيابة العامة، الأحد، برفع دعوى جزائية عامة بحق أب عربي مقيم في المملكة، قام بتعنيف طفله الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات، بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد.

بالتنسيق مع الجهات الأمنية توصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى مسكن الطفل السوري المعنف، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول متحدثاً عن تعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده، وبدت عليه آثار تعنيف إثر تعرضه للضرب. pic.twitter.com/vMwW8nSSDX — ‏﮼خاااالد،الشمري💙 (@HlQVGEOUj8NzqU5) 4 ноября 2019 г.

وأثارت قضية تعنيف الطفل السوري المقيم في منطقة جازان السعودية على يد والده غضبا بين مواطني المملكة الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو للطفل وقد بدت عليه آثار تعنيف أسري، ودشن مغردون وسم "#طفل_سوري_معنف" على موقع "تويتر"، قيل إنه صعد للترند العالمي.

المصدر: وسائل إعلام سعودية