غضب بين السعوديين بسبب تعنيف طفل سوري والسلطات تتخذ إجراءات

أثار تعنيف طفل سوري مقيم في منطقة جازان السعودية على يد والده غضبا بين مواطني المملكة الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذه، وأعلنت السلطات اتخاذ إجراءات لازمة ضمن القضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطفل بدت عليه آثار تعنيف أسري، ودشن مغردون وسم "#طفل_سوري_معنف" على موقع "تويتر"، قيل إنه صعد للترند العالمي، وطالبوا من خلاله الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الطفل ومحاسبة والده.

وبدا في المقطع المتداول الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من العمر وهو يعاني من إصابات في جبهته وإحدى عينيه، حيث قال الطفل في المقطع إنه يتعرض للضرب من قبل والده.

ويظهر مقطع الفيديو الطفل السوري وقد ملأت وجهه الكدمات بفعل تعذيب والده، كما ذكر في المقطع، حيث إنه يسكن مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وعلى الفور، أعلن مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أنه يتابع حادثة ظهور الطفل السوري المعنف من والده لغرض التسول، وذكر أنه جرى اتخاذ اللازم تجاه الواقعة، فور تلقيه بلاغات بخصوص الفيديو.

#طفل_سوري_معنف



الطفل ايقونه لا تعنف !!!

بإي ذنب تغتال برأتهم .. بتحميلهم مالا طاقه لهم به ..

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pic.twitter.com/U6ZeOUOX5V — hassah onazy (@Hassah2100) 2 ноября 2019 г.

فيه أشخاص والله حرام عليهم نعمة الأطفال، لكن ما يحس بنعمتهم الا من فقدهم اللهم ارزق كل محروم الذرية الصالحة، وارحم كل طفل عند أشخاص معنفين💔🥺.



لحظة تعنيف الطفل تصًوير آمه ٌ:: 👈 : @SaudiiNews2

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الفيديوُ كآملً هنآ 👈 : @SaudiiNews2#طفًل_سوُري_معَنفpic.twitter.com/Wwr7iV834o — البراق مريط (@sswwa2012) 2 ноября 2019 г.

#طفل_سوري_معنف



هارب من الحرب وابوه اشنع من الحرب اخخخخ انا مااحب اشوف طفل بريئ بهذا الشكل يالله انك تكون معاه ياعااالم يااامة محمد اذا مب قد التربيه لا احد ينجب خلاص اطفالكم امانه عندكم (كل راعي مسؤول عن رعيته)) ليش تهملون اطفالكم مسؤولين عنهم💔💔💔😭 pic.twitter.com/kEePSbgoYT — جواهر محمد:)) (@j__17har) 2 ноября 2019 г.

نرجع ونقول اللي مو قد الخلفة لا يخلف حسبي الله ونعم الوكيل 💔💔. #طفل_سوري_معنفpic.twitter.com/SMEfDAAVra — Noor (@Noor84749147) 2 ноября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام خليجية