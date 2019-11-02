 
مباشر

غضب بين السعوديين بسبب تعنيف طفل سوري والسلطات تتخذ إجراءات

مجتمع

غضب بين السعوديين بسبب تعنيف طفل سوري والسلطات تتخذ إجراءات
twitter
الطفل السوري المقيم في السعودية، صعد للترند العالمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mni2

أثار تعنيف طفل سوري مقيم في منطقة جازان السعودية على يد والده غضبا بين مواطني المملكة الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذه، وأعلنت السلطات اتخاذ إجراءات لازمة ضمن القضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطفل بدت عليه آثار تعنيف أسري، ودشن مغردون وسم "#طفل_سوري_معنف" على موقع "تويتر"، قيل إنه صعد للترند العالمي، وطالبوا من خلاله الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الطفل ومحاسبة والده.

وبدا في المقطع المتداول الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من العمر وهو يعاني من إصابات في جبهته وإحدى عينيه، حيث قال الطفل في المقطع إنه يتعرض للضرب من قبل والده.

ويظهر مقطع الفيديو الطفل السوري وقد ملأت وجهه الكدمات بفعل تعذيب والده، كما ذكر في المقطع، حيث إنه يسكن مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وعلى الفور، أعلن مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أنه يتابع حادثة ظهور الطفل السوري المعنف من والده لغرض التسول، وذكر أنه جرى اتخاذ اللازم تجاه الواقعة، فور تلقيه بلاغات بخصوص الفيديو.

المصدر: وسائل إعلام خليجية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. بريطاني يرفض السماح لمُشرد بالجلوس على الكرسي في مقهى رغم أن الأكل مدفوع!