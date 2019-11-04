سعودي يضرب طفلتيه بوحشية ومطالبات باعتقاله (فيديو)

قالت وسائل إعلام إنه تم التعرف على الشخص الذي ظھر بمقطع فیديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وھو يضرب طفلتیه في السعودية.

وطالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على المواطن.

#اب_يعنف_طفلتين_بحايل



هاشتاق صعد للترند بعد إنتشار مقطع فيديو لأب يقوم بضرب ابنتيه، ومغردون يطالبون بمعاقبته. pic.twitter.com/zyhnwYFGpu — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) November 3, 2019

ووقعت الحادثة في حائل، حيث تداول مواطنون في "تويتر" شريط فيديو لقيام شخص بضرب طفلتيه أمام مدرسة أثناء جلوسهما في صندوق السيارة.

المصدر: وسائل إعلام