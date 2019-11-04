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سعودي يضرب طفلتيه بوحشية ومطالبات باعتقاله (فيديو)

أخبار العالم العربي

سعودي يضرب طفلتيه بوحشية ومطالبات باعتقاله (فيديو)
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قالت وسائل إعلام إنه تم التعرف على الشخص الذي ظھر بمقطع فیديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وھو يضرب طفلتیه في السعودية.

وطالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على المواطن.

ووقعت الحادثة في حائل، حيث تداول مواطنون في "تويتر" شريط فيديو لقيام شخص بضرب طفلتيه أمام مدرسة أثناء جلوسهما في صندوق السيارة.

المصدر: وسائل إعلام

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