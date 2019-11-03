قالت مصادر قضائية لـ RT، يوم الأحد، إن المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرر إلغاء 4 دوائر تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف.

وأضافت المصادر أن بدري عبد الفتاح بدري، قرر الإبقاء على 5 دوائر فقط تتفرغ للنظر في تلك القضايا، بحيث لا تسند إليها أي قضايا جنائية أخرى حرصا على سرعة الفصل والإنجاز.

وتضمن القرار الصادر الإبقاء على كل من "الدائرة الأولى للنظر في قضايا الإرهاب"، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي و"الدائرة الثانية" برئاسة المستشار معتز خفاجي، و"الدائرة السابعة" برئاسة المستشار شبيب الضمراني، و"الدائرة الثامنة" برئاسة المستشار حسن فريد و"الدائرة التاسعة" برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

كما شمل القرار إلغاء كل من الدوائر "الثالثة" و"الرابعة" و"الخامسة" و"السادسة" إرهاب.

المصدر: RT - ناصر حاتم