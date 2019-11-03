زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مركزا لقيادة القوات البرية التركية على الحدود مع سوريا.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن أردوغان يقوم بزيارة إلى مركز قيادة القوات البرية في ولاية شانلي أورفة جنوب تركيا، حيث تلقى معلومات حول عملية "نبع السلام" العسكرية، التي أطلقتها تركيا شمال شرق سوريا، يوم 9 أكتوبر، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

وحيا أردوغان الجنود الأتراك لدى وصوله إلى القاعدة العسكرية التي تضم مركز العمليات.

ورافق أردوغان، خلال الزيارة، وزيرا الداخلية سليمان صويلو، والدفاع، خلوصي أكار، ورئيس الأركان، يشار غولار، ورئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، وقادة في الجيش، إلى جانب مسؤولين آخرين.

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ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر، حول سحب القوات الكردية من أراض يسيطر عليها الجيش التركي وعمقها 30 كيلومترا.

لكن أردوغان سبق أن قال إن المعلومات المتوفرة لدى تركيا تشير إلى بقاء بعض عناصر "وحدات حماية الشعب"، التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، في المنطقة المحددة، مهددا باستئناف العملية العسكرية التركية في حال تنفيذ المسلحين الأكراد أي هجمات من هذه الأراضي أو أي مكان آخر.

المصدر: الأناضول + وكالات