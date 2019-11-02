تركيا: تفجير تل أبيض يثبت صوابية عمليتنا العسكرية في سوريا

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن التفجير الذي استهدف اليوم السبت مدينة تل أبيض شمال سوريا وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، يثبت صوابية عملية "نبع السلام".

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، مساء السبت: "يجب أن يكون التفجير، الذي استهدف مدنيين أبرياء في مدينة تل أبيض، عبرة لمن يقدم حماية لتنظيم وحدات حماية الشعب الإرهابي ويبرر أعماله".

وأضاف تشاوو أوغلو أن "هذا الهجوم الغادر يثبت مرة أخرى مدى صوابية عملية نبع السلام وتنفيذها في الوقت الصحيح".

وضرب تفجير بسيارة مفخخة، في وقت سابق من السبت، سوقا شعبية وسط مدينة تل أبيض الواقعة شمال سوريا والخاضعة لسيطرة القوات التركية وحلفائها من تنظيم "الجيش الوطني السوري"، في هجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا بينهم من 13 إلى 19 قتيلا، حسب معلومات من مصادر مختلفة.

واتهمت وزارة الدفاع التركية "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وتم طردها من تل أبيض خلال عملية "نبع السلام" يوم 13 أكتوبر، بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفاه المقاتلون الأكراد، موجهين أصابع الاتهام بـ"استهداف المدنيين" إلى الجيش التركي.

المصدر: RT