السيستاني يدعو لمنع إراقة دماء العراقيين ويحذر من الانزلاق للاقتتال

شدد المرجع الديني العراقي، علي السيستاني، على وقف إراقة دماء العراقيين صفوف المتظاهرين والمعتصمين ورجال الأمن، و"عدم السماح بانزلاق البلد للاقتتال الداخلي والفوضى والخراب".

وأكد السيستاني في بيان، اليوم الجمعة، أن "ذلك ممكن إذا تعاون الجميع على حل الأزمة الراهنة بنوايا صادقة ونفوس عامرة بحب العراق".

وقال السيستاني في بيان: "مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في بغداد وعدد آخر من المحافظات شهدنا في هذا الأسبوع اصطدامات جديدة مؤلمة ومؤسفة بين الأحبة المتظاهرين والمعتصمين وبين رجال الأمن وغيرهم".

هذا وقد كشفت مفوضية حقوق الإنسان، عن سقوط أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى خلال المظاهرات، التي تشهدها مختلف المدن العراقية احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد.

المصدر: السومرية