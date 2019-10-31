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العراق.. "عصائب أهل الحق" تنفي "نيتها إبادة المتظاهرين"

أخبار العالم العربي

العراق..
عصائب أهل الحق
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نفت حركة "عصائب أهل الحق" المسلحة في العراق "نيتها إبادة المتظاهرين" في ساحة التحرير، في إشارة إلى ظهور مسلح في مقطع فيديو توعد بإبادة المتظاهرين وادعى انتماءه للحركة.

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وذكر بيان للحركة اليوم الخميس أن ما نشر عنها "أساليب رخيصة لزرع الفتنة من أشخاص لا يمتون إلينا بصلة لا من قريب ولا من بعيد، ونحن لن ننجر إلى ما يريده العدو".

وأضاف أن "السلمية والالتزام بالقانون والدستور هو المنهج الذي يمثلنا، أما الانتقام فهو سلاح الضعيف والجبان الذي لا يمثلنا بالتأكيد".

يذكر أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بثت تسجيل فيديو لشخص يرتدي زيا عسكريا، ويقف على جسر الجمهورية في بغداد وهو يتوعد بإبادة المتظاهرين "ثأرا" لقتلى العصائب الذين سقطوا خلال التظاهرات.

المصدر: RT

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