طالب النائب في البرلمان العراقي عن حركة "عصائب أهل الحق"، حسن سالم، اليوم السبت، الحكومة العراقية بإنذار القوات الأمريكية للخروج من العراق بوقت قصير.

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وهدد حسن سالم الحكومة العراقية باستخدام الخيار المسلح في حال لم تنفذ الحكومة العراقية ذلك.

وقال في بيان له: "بعد بيان آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري الخاص بفتوى مقاومة الأمريكان، صار لزاما علينا العمل على إخراج القوات الأمريكية من أرض الوطن، وعلى الحكومة العراقية إنذار القوات الأمريكية بوقت زمني قصير لإجلاء معداتهم وإخراج جنودهم".

وأضاف: "ما لم ينسحب الأمريكان فإنهم سيكونوا في مرمى سلاح أبناء المقاومة الإسلامية ابتداء من السفارة وقنصلياتهم وكل مقراتهم، فلا تنطلي علينا بعد اليوم ذرائعهم لا نريد لا تدريب ولا دعم ولا نقل خبرات".

المصدر: RT