وصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، إلى ساحة التحرير في بغداد، والتقت لفيفا من المتظاهرين واستمعت إلى مطالبهم.

من جهتهم، حث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، الحكومة العراقية على منع ووقف العنف على الفور ضد المتظاهرين، وضمان التحقيق مع المسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة.

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

ونقل تقرير للأمم المتحدة عن الخبراء، القول إنه "من الأهمية بمكان أن تتخذ حكومة العراق خطوات إضافية لمنع العنف وتوفير بيئة آمنة للاحتجاجات السلمية".

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

وأوضح التقرير، أنه "وخلال موجتي الاحتجاجات، قتل أكثر من 220 مدنيا وأصيب الآلاف بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المحتجين، عن طريق استخدام الرصاص الحي في بعض الحالات وكذلك الاستخدام العشوائي لأسلحة أقل فتكا مثل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وقنابل الصوت".

وشدد التقرير، على أن "على الدولة العراقية واجب حماية الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي، بما في ذلك حمايتهم من الجهات العنيفة المتنفذة غير حكومية، كما تقع على عاتق الدولة مسؤولية البحث عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيا".

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المصدر: السومرية نيوز