الأمم المتحدة تدين العنف وتدعو لحوار وطني بالعراق

دانت جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بشدة قمع الاحتجاجات، وارتفاع عدد القتلى والإصابات، خلال المظاهرات التي سادت في مناطق عراقية عديدة.

وقالت، إن "أكثر ما يثير القلق هو التطورات الأخيرة في أنحاء كثيرة من العراق، لا سيما في كربلاء الليلة الماضية. إذ تشير تقارير شهود عيان إلى استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما تسبب في وقوع إصابات كثيرة بين المحتجين".

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وأضافت الموظفة الدولية: "العنف ليس هو الحل أبدا، وحماية الأرواح هي ضرورة حتمية. هناك حاجة ماسة لإجراء حوار وطني لإيجاد استجابات سريعة وفاعلة. ويجب أن تنتهي هذه الحلقة المفرغة من العنف".

وقالت بلاسخارت، إن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب العراقي، وهي مستعدة للمساعدة في هذا الحوار.

المصدر: RT