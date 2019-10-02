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الأمم المتحدة تعلّق على أحداث العراق: العنف رافق التظاهرات

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تعلّق على أحداث العراق: العنف رافق التظاهرات
Reuters
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علّقت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، على الأحداث التي رافقت التظاهرات التي شهدتها بغداد ومحافظة أخرى، وأكدت أن العنف رافق التظاهرات.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت  "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض المظاهرات في بغداد ومحافظات أخرى، وندعو إلى التهدئة، ونعرب عن بالغ الأسف لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأضافت "نجدد التأكيد على الحق في الاحتجاج، فلكل فرد الحق في التحدث بحرية بما يتماشى مع القانون".

وحثت بلاسخارت السلطات على توخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميّين مع الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

 

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المصدر: RT

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