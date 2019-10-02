تجدد التظاهرات في بغداد والسلطات تقطع عددا من الطرق

تجددت صباح اليوم الأربعاء التظاهرات في مناطق شمال العاصمة العراقية بغداد، فيما قطعت السلطات الأمنية عددا من الطرق الحيوية وسط العاصمة.

وقال مراسل RT إن "التظاهرات انطلقت صباح اليوم في منطقة الشعب شمال بغداد، وأغلق المتظاهرون الطريق وأحرقوا إطارات السيارات"، مبينا أن "أعمدة الدخان ارتفعت في سماء المنطقة".



وأضاف أن "السلطات الأمنية قطعت عددا من الطرق الحيوية، منها إغلاق جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير (مكان انطلاق التظاهرات) والمؤدي إلى المنطقة الخضراء، وجزءا من جسر السنك، وساحتي التحرير والطيران وسط العاصمة وطرقا أخرى جنوبي بغداد".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات جنوبية أخرى، أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة قُتل فيها 3 مدنيين على الأقل وجُرح أكثر من 250.

المصدر: RT