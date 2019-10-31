كشف طبيب سوداني أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بات مهددا بفقدان البصر، كما بينت الفحوصات التي أجراها مؤخرا بمستشفى العيون، بتوصية طبية من سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ 6 أشهر.

وأفاد الطبيب الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "الصيحة" السودانية، اليوم الخميس، بأن البشير يرتدي نظارة طبية منذ سنوات، وأن حرارة السجن أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه.

وكان البشير قد نقل من معتقله إلى "مركز السودان لطب العيون" بالعاصمة الخرطوم، في أول زيارة لطبيبه الخاص المختص بالعيون.

وتعد تلك المرة الثانية التي يخضع فيها الرئيس السابق لمراجعة طبية خارج سجن كوبر منذ اعتقاله، حيث كانت الزيارة الأولى إلى مستشفى علياء الطبي بأم درمان.

المصدر: صحيفة "الصيحة" السودانية