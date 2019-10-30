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إيران تتهم ثلاث دول بركوب موجة الاحتجاج في العراق ولبنان

أخبار العالم العربي

إيران تتهم ثلاث دول بركوب موجة الاحتجاج في العراق ولبنان
إرنا
رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية محمود واعظي
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اتهم رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل بالتحكم بوسائل التواصل الاجتماعي في لبنان والعراق وتوجيهها لخدمة أهدافها وتقديم المال لذلك.

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وقال واعظي إن أمريكا والسعودية وإسرائيل ركبت موجة المطالب والاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان... سياسات السعودية وأمريكا وإسرائيل تجاه الأحداث لا تخدم مصالح الشعبين في العراق ولبنان.

وتابع: "الأعداء يسعون إلى إظهار المرجعية الدينية والأحزاب في العراق على أنها فاسدة وعلى المتظاهرين ألا يسمحوا بذلك... الأعداء يسعون إلى إيجاد فاصل بين العراق وإيران وعلى البلدين ألا يمنحا الفرصة للعدو لتحقيق أهدافه".

وأضاف: "ندعو لبنان والعراق إلى الهدوء وعدم السماح لقوى أجنبية في التدخل، ونأمل من المسؤولين والمحتجين في العراق ولبنان ألا يهيؤوا الأجواء لتدخل الدول الأجنبية في شؤون البلدين... نأمل من المسؤولين في العراق ولبنان الاهتمام بمطالب الشعب ونتمنى من العراقيين واللبنانيين التعبير عن مطالبهم بما لا يؤدي إلى الفوضى".

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المصدر: وكالات 

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