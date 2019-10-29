أفاد مصدر أمني عراقي، بتسجيل 70 حالة اختناق بالغاز وإصابات بالقرب من جسر الجمهورية وسط بغداد، على وقع تجدد الاحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد.

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وقال المصدر، إن "70 حالة اختناق وإصابة سجلت قرب جسر الجمهورية، في وقت يحاول متظاهرو ساحة التحرير عبور الخط الأمني الأول".

وأضاف، أن "المتظاهرين قاموا بإسقاط اثنتين من العوارض الكونكريتية القصيرة، وردت عليهم القوات الأمنية بقنابل الغاز المسيل للدموع لإجبارهم على الانسحاب".

وأشار عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أنس العزاوي لـRT، إلى أن "عدد قتلى التظاهرات وصل إلى 80 قتيلا وآلاف المصابين، أكثرهم بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع بهدف تفريق المتظاهرين".

وأعلنت الحكومة العراقية الاثنين فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلا وحتى 6 صباحا وبشكل يومي، وحتى إشعار آخر.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أدت في معظمها إلى صدامات مع القوات الأمنية الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

المصدر: السومرية نيوز