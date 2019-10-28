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مراسلنا: ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في العراق إلى 80 قتيلا

أخبار العالم العربي

مراسلنا: ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في العراق إلى 80 قتيلا
Reuters THAIER AL-SUDANI
الاحتجاجات في ساحة التحرير في العراق
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أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات منذ انطلاقها الجمعة الماضية ولغاية الآن ليصل إلى 80 قتيلا.

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قائد عمليات بغداد يعلن فرض حظر تجوال من الـ 12 ليلا إلى الـ6 صباحا حتى إشعار آخر
قائد عمليات بغداد يعلن فرض حظر تجوال من الـ 12 ليلا إلى الـ6 صباحا حتى إشعار آخر

وقال عضو المفوضية، أنس العزاوي لـRT: "إن عدد قتلى التظاهرات وصل إلى 80 قتيلا وآلاف المصابين، أكثرهم بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع بهدف تفريق المتظاهرين".

وسجلت المفوضية مقتل 6 أشخاص من المتظاهرين اليوم الاثنين في مناطق متفرقة من العراق.

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، أعلن فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلا إلى السادسة صباحا، وحتى إشعار آخر.

وقال، إن "قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين، خصوصا بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أدت في معظمها إلى صدامات مع القوات الأمنية الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

المصدر: RT

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