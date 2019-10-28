قائد عمليات بغداد يعلن فرض حظر تجوال من الـ 12 ليلا إلى الـ6 صباحا حتى إشعار آخر

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الاثنين، فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلا إلى السادسة صباحا، وحتى إشعار آخر.

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وقال المحمداوي، إنه "تقرر فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد للأفراد والمركبات بدءا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر".

وأضاف، أن "قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين، خصوصا بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أدت في معظمها إلى صدامات مع القوات الأمنية الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

المصدر: وكالات