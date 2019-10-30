أفاد مراسل RT في إيران اليوم الأربعاء، بأن إيران أغلقت منفذ مهران الحدودي مع العراق على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلد الجار.

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ويأتي هذا القرار، بعد قطع متظاهرين عراقيين في قضاء بدرة (70 كم شرق الكوت مركز المحافظة) في وقت سابق، طريقا مؤدية إلى معبر مهران الحدودي مع إيران في محافظة واسط جنوب شرقي البلاد، ما أدى لتوقف حركة المرور إلى المعبر ذهابا وإيابا.

ويعد معبر مهران، أحد المعابر الرئيسية بين إيران والعراق، حيث يتدفق عبره زوار الأربعين.

وتجتاح العاصمة العراقية وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات ضد الحكومة تطالبها بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.

وأفاد مراسلنا في العراق أمس الثلاثاء، بأن الاحتجاجات تحولت إلى مليونية مع انضمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الاعتصام في النجف.

المصدر: RT