مراسلنا: الاحتجاجات تتحول إلى مليونية مع انضمام مقتدى الصدر إلى الاعتصام في النجف

أفاد مراسلنا في العراق، بأن حشودا هائلة تتوافد إلى ساحة التحرير في بغداد، عقب انضمام زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى الاعتصام في النجف.

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وأشار المراسل، إلى أن أعدادا هائلة من المتظاهرين بدأت بالتوافد إلى ساحة التحرير، عقب تناقل وسائل الإعلام المحلية والعالمية صورا وفيديو يظهران زعيم التيار الصدري وهو يقود سيارته وسط المحتجين في محافظة النجف جنوبي العراق.

وتجتاح العاصمة العراقية وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات ضد الحكومة تطالبها بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات في البلد.

المصدر: RT