مصر تعلن عن تطورات جديدة في أزمة "سد النهضة"

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الولايات المتحدة قدمت دعوة للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة.

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وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، الثلاثاء، أن مصر بعد سلسلة كبيرة من المفاوضات دامت لأربع سنوات، وجدت من الأهمية استمرار العمل للتوصل إلى الاتفاق.

وشدد على أهمية الحرص على التوصل لاتفاق عادل يحافظ على حصة مصر من مياه النيل، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع.

وقال وزير الخارجية: "نسعى إلى البناء وأن يتم حل كل القضايا من خلال الأدوات السياسية والدبلوماسية"، لافتا إلى استعداد مصر للتفاعل الإيجابي.

وشدد شكري على أن قضية سد النهضة قضية علمية ولا يجب تسييسها، وتمنى أن تتعامل جميع الأطراف بما فيها الشركات الخاصة العاملة بشكل متساو.

وأكد شكري أن قضية سد النهضة هي قضية حياة، تتعلق بحياة 100 مليون مصري.

المصدر: مصراوي